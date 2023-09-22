Подмосковная компания представила лодочный мотор собственной разработки

Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ», являющийся резидентом особой экономической зоны «Дубна», представило опытный образец первого в России подвесного лодочного мотора. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Известно, что в разработку этого мотора НПП «ПАТРИОТ» инвестировало тридцать пять миллионов рублей. Часть средств для реализации проекта компании было предоставлено в виде гранта правительства региона в сфере науки, техники и технологий, размер которого составил 10 млн рублей.

Отмечается, что опытный образец мотора мощностью восемьдесят лошадиных сил представили в Санкт-Петербурге, на международной выставке «НЕВА 2023». Разработка вызвала интерес у посетителей выставки и представителей компаний, выпускающих маломерные суда.

Напоминаем, что в настоящее время в ОЭЗ «Дубна» НПП «ПАТРИОТ» завершает строительство первой очереди собственного научно-производственного комплекса. Здесь компания планирует наладить выпуск импортозамещающей продукции для судостроения.

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