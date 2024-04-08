Подмосковная компания создала уникальную заживляющую повязку

Компания «Эверс», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новое медицинское изделие — мазевую сетчатую стерильную повязку для заживления ран. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В качестве носителя мазевой основы нового медицинского изделия выбрана химически неактивная адсорбируемая полиэфирная сетка, которая медленно отдает мазь в рану, выполняет роль импланта для грануляционных процессов в ране. В этом уникальность и отличие нашего изделия от импортных и отечественных аналогов», — рассказала генеральный директор ГК «Эверс груп Рус» Алиса Бородина.

Отмечается, что действующие вещества позволяют избежать заражения крови, нагноения, стимулируют ускорение регенерации тканей и отлично защищают кожу от рубцов. В ближайшее время изделие начнет проходить апробацию в крупнейших медицинских учреждениях Москвы и Московской области.

В зависимости от назначения изделие выпускается в четырех вариантах исполнения, пяти разных размерах и с различным составом (включая серебро, селен, хлорид алюминия).

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