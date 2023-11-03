Подмосковная компания увеличила производство белых шампиньонов до 500 тонн в месяц

Грибная ферма в подмосковной Кашире увеличила производство белых шампиньонов до 500 тонн в месяц, сообщает РИАМО .

Рост объемов производства обусловлен активным внедрением нового оборудования и технологий, при этом на ферме сохраняют лучшие традиции российского грибоводства. Сейчас продукция предприятия идет практически во все российские регионы, за исключением Дальнего Востока, рассказал гендиректор компании.

Ферма в Кашире — это предприятие полного цикла, включая фасовку и упаковку продукции. Технология выращивания настолько экологически чистая, что грибы можно употреблять в пищу прямо с грядки.

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