Подмосковная компания зарегистрировала в Иране дочернее предприятие

Компания МЛТ (входит в ГК ЭМКО), являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала в Иране российскую компанию «МЛТ Парсия». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Теперь у компании МЛТ появился официальный представитель в Исламской Республике Иран — предприятие со 100-процентным российским участием. Ожидается, что на первых порах новая компания наладит сбыт высокотехнологичной продукции подмосковного производства: автоматических приборов окраски серии АФОМК для лабораторных исследований и других медицинских изделий.

«МЛТ Парсия» уже начала процесс регистрации в Иране трех медицинских приборов — автоматов окраски АФОМК-16-КОМБО, АФОМК-16-ГИСТО и АФОМК-9-25. Также запущен процесс патентования новой разработки компании — автоматического прибора для заключения микропрепаратов под покровные стекла, с помощью которого можно получать высококачественные препараты для микроскопических исследований в цитологии, гистологии и судебной медицине.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.