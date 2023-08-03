Подмосковная кондитерская фабрика запустила новые производственные линии

Компания «Кондитерская фабрика „Победа“ расширила производство на действующем предприятии в городском округе Егорьевск. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что объем инвестиций в проект превысил сто семьдесят миллионов рублей. А запуск новых линий позволил создать более пятидесяти новых рабочих мест для жителей региона. Данное расширение производства было направлено на импортозамещение продукции иностранных производителей шоколада и кондитерских изделий, ушедших из России.

Известно, что при поддержке подмосковного Мининвеста компания смогла заключить соглашение с одним из образовательных учреждений о подготовке кадров для работы на фабрике. Кроме того, предприятие является участником национального проекта «Производительность труда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики.