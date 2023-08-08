В подмосковном долгострое ЖК «Можайский» приступили к установке лифтов
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Можайске приближается завершение работ на долгострое. В октябре квартиры должны получить 128 семей.
Как сообщает подмосковный Главгосстройнадзор, готовность ЖК «Можайский» достигла 80 процентов. Чтобы строительство шло более споро, увеличено количество рабочих с 86 до 110. В настоящее время идет монтаж лифтов, отделка, прокладка инженерных сетей.
Высотку в Можайске, напомним, начали возводить еще десять лет назад. Но стройка была приостановлена из-за финансовых проблем у застройщиков ООО «НИСА» и ООО «Новострой». Два года назад жилой комплекс передали Фонду защиты прав граждан, после чего процесс вновь пошел.
Подмосковные энергетики реализует программу повышения надежности электроснабжения.