В подмосковном долгострое ЖК «Можайский» приступили к установке лифтов

Как сообщает подмосковный Главгосстройнадзор, готовность ЖК «Можайский» достигла 80 процентов. Чтобы строительство шло более споро, увеличено количество рабочих с 86 до 110. В настоящее время идет монтаж лифтов, отделка, прокладка инженерных сетей.

Высотку в Можайске, напомним, начали возводить еще десять лет назад. Но стройка была приостановлена из-за финансовых проблем у застройщиков ООО «НИСА» и ООО «Новострой». Два года назад жилой комплекс передали Фонду защиты прав граждан, после чего процесс вновь пошел.

Подмосковные энергетики реализует программу повышения надежности электроснабжения.