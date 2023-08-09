Подмосковная прокуратура помогла восстановить права предпринимателя

Отмечается, что генеральный директор коммерческой организации обратился к первому заместителю прокурора Московской области Андрею Ганцеву с вопросом нарушения администрацией городского округа Бронницы требований земельного законодательства.

Выяснилось, что организация неоднократно обращалась в администрацию муниципалитета с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов, однако по результатам рассмотрения которого в получении государственной услуги было отказано.

Принятыми мерами прокурорского реагирования права предпринимателя восстановлены, органом местного самоуправления с генеральным директором организации заключен договор купли-продажи указанного земельного участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что правительство региона старается создавать удобные сервисы для регионального бизнеса.