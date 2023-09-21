Подмосковная птицефабрика расширяет свое производство в рамках импортозамещения
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья осуществляют итоговую проверку реконструкции зоны выращивания индейки в птицефабрике в городском округе Егорьевск.
Отмечается, что застройщик — ООО «Егорьевская птицефабрика» — проводит перепрофилирование производства под выращивание индейки из отечественного яйца, расширяя зону выращивания на 230 тысяч голов в год. По завершении реконструкции подмосковный производитель будет выращивать птицу в собственных инкубаторах.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет уже девяносто пять процентов. Идет монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Завершить реконструкцию планируется к октябрю.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который будет открываться в помещениях на первых-вторых этажах жилых домов.