Подмосковное фермерское хозяйство резко увеличило объемы производства сыра

Как отмечает зампред регионального правительства Георгий Филимонов, в хозяйстве появилось еще четыре сыроварни, что позволило в четыре раза и увеличить объемы. Сегодня предприятие перерабатывает 1400 литров молока в смену. Также были увеличены площади зала для созревания сыров и создана лаборатория контроля молока. Продукция выпускается под маркой «Мурановское подворье» из трех видов высококачественного молока — козьего, овечьего и коровьего.

Ферма работает с конца 2019 года. В настоящее время здесь насчитывается около тысячи голов скота. Год назад хозяйству был выделен грант от Минсельхоза Московской области на развитие семейной фермы в размере 26,8 миллиона рублей. На полученные средства были приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование для заготовки собственных кормов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске проходит выставка, посвященная Владимиру Высоцкому.