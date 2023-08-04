Подмосковное хозяйство получило грант для увеличения поголовья скота

Почти шесть с половиной миллионов рублей получило крестьянско-фермерское хозяйство «Орлово» из подмосковного Клина на увеличение поголовья скота и покупку техники. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

На средства гранта планируется закупить более тридцати голов племенных нетелей айширской породы, а также необходимую технику и оборудование. Ожидается, что объемы производства сырого молока возрастут до ста семидесяти тонн в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.