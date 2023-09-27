Подмосковное кабельное предприятие расширяется с помощью промышленной ипотеки

Как отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, компания привлекла средства в размере 240 миллионов рублей и приобрела для расширения производства готовую недвижимость площадью 6,4 тысячи квадратных метров. Дополнительно здесь будет создано 50 рабочих мест.

Запуск производства запланирован на третий квартал 2024 года.

Компания АО «ОКБ КП» занимает лидирующие позиции в производстве кабельно-проводниковых изделий спецназначения в России. На предприятии создано более тысячи марок уникальных проводов и кабелей, разработано 200 отраслевых и государственных стандартов. Импортозамещающая продукция компании используется в различных сферах: от изготовления подводных лодок до производства спутников.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в Королеве.