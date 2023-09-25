Подмосковное молочное предприятие расширяет рынок сбыта

Продукция крупного производителя молочной продукции холдинга «Братья Чебурашкины» (Дмитровский городской округ, Сергиево-Посадский городской округ) появилась в одной из федеральных торговых сетей.

Как отмечает куратор Минсельхозпрода, зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, магазины заинтересованы в реализации качественной продукции, некоторые из них организовывают отдельные полки, другие расширяют с ее помощью ассортимент в онлайн-магазинах.

Предприятие «Братья Чебурашкины» выпускает молочные и кисломолочные продукты, в том числе безлактозные йогурты, обезжиренный творог, натуральные творожные десерты и шоколадное масло. Всего линейка насчитывает 11 позиций. Продукция предприятия также представлена в известных ресторанах и кафе Москвы и Санкт-Петербурга.

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» включает четыре современные фермы, а также завод по переработке сырого молока до 100 тонн в сутки. Предприятия холдинга проходят экспертизу и сертификацию по международной системе контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции HACCP (ХАССП).

Ранее сообщалось, что подмосковная теннисистка завоевала две медали на международных соревнованиях.