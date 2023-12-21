Подмосковное пищевое производство поучаствовало в международной выставке в Египте

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова представила свою продукцию на международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2023 в Каире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что были презентованы: лапша быстрого приготовления и пюре «Роллтон», а также халяльная линейка, лапша BIGBON WOK, холодный кофе Goldben и энергетики. Примечательно, что продукция вызвала живой интерес потенциальных партнеров. В рамках выставки представители компании провели десятки встреч с бизнесом Египта, стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Маревен Фуд Сэнтрал» Хай Иен Нгуен отметила, что на сегодняшний день Африканский континент — один из наиболее интересных регионов для компании. Это одна из самых быстроразвивающихся и густонаселенных областей планеты, где к тому же есть большой спрос на товары быстрого приготовления и продукцию по доступным ценам в целом.

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