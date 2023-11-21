Подмосковное предприятие изделий для электропоездов присоединилось к нацпроекту

Предприятие специализируется на производстве комплектующих изделий для рельсового и автомобильного транспорта, электронных устройств промышленного назначения. Как отметили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, после совещания коллектива для пилотного проекта был выбран процесс производства выдвижной подножки, предназначенной для оснащения вагонов электропоездов.

Заявку на участие в нацпроекте можно подать через портал Производительность.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.