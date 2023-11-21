Подмосковное предприятие изделий для электропоездов присоединилось к нацпроекту
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
Компания «Трансмаш» из Орехово-Зуевского округа присоединилась к реализации национального проекта «Производительность труда».
Предприятие специализируется на производстве комплектующих изделий для рельсового и автомобильного транспорта, электронных устройств промышленного назначения. Как отметили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, после совещания коллектива для пилотного проекта был выбран процесс производства выдвижной подножки, предназначенной для оснащения вагонов электропоездов.
Заявку на участие в нацпроекте можно подать через портал Производительность.рф.
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