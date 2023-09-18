Подмосковное предприятие по производству картона открыло новый цех и провело модернизацию

Новый цех с промышленной клееваркой и новое оборудование на гофроагрегате позволили предприятию «ГеоПак» в Красноармейске (городской округ Пушкинский) увеличить объемы производства и повысить качество выпускаемой продукции.

Теперь на новом оборудовании производят около шести миллионов квадратных метров гофрокартона, отметил заместитель руководителя предприятия Роман Гардер. По его словам, модернизация прошла успешно. Автоматическая линия управляется оператором с компьютера. Рабочие участвуют в контроле качества продукции.

Следить за процессом работникам помогают компьютеры и огромное цифровое табло, на котором фиксируются время запуска новой партии продукции, скорость, выработка, время окончания, прочая информация и даже время простоя. К слову, простои значительно сократились как раз благодаря модернизации. Отметим, сокращения кадров на предприятии после модернизации не произошло. Сотрудники, которые раньше были заняты на производстве клея, получили новые рабочие места в цехе по производству гофрокартона и гофротары.

Предприятие является крупнейшим налогоплатещиком в городском округе Пушкинский, здесь трудятся около 300 человек — в основном из Красноармейска.

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