Подмосковное предприятие увеличило производительность почти на треть при участии в нацпроекте

Компания по производству дверей, работающая на территории Подольска, успешно реализовала мероприятия пилотного этапа нацпроекта «Производительность труда», сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

На предприятии внедрили принципы бережливого производства, что позволило увеличить производительность на тридцать три процента, при этом время выполнения процесса сократилось на сорок восемь процентов. Поддержку компании оказывали специалисты Регионального центра компетенций Подмосковья.

Сейчас компания намерена распространять полученные знания и тиражировать отработанные в ходе пилотного этапа подходы на другие производственные процессы, уточнили в областном Мининвесте.

Подать заявку на участие в национальном проекте «Производительность труда» можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в год в Московской области стремятся производить не менее одного миллиона тонн молока.