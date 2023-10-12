Андрей Воробьев: Подмосковье стремится производить как минимум один миллион тонн молока в год

В Подмосковье стремятся производить не менее одного миллиона тонн молока ежегодно, сообщил губернатор Андрей Воробьев в рамках открытия животноводческого комплекса «Бортниково» в Ступино.

«В прошлом году нам удалось произвести почти 732 тысячи тонн. У нас развита переработка молока – в Подмосковье 216 таких предприятий», - сказал глава региона.

Он отметил, что новый комплекс в Ступино рассчитан на 3,8 тысячи голов скота. Здесь создано 260 рабочих мест, половина из них – жители региона. В комплексе планируют производить 34 тысячи тонн молока в год.

Губернатор рассказал, что предприятие получило помощь от Подмосковья. К примеру, были предоставлены субсидии почти на 554 миллиона рублей. Также область помогла получить разрешительную документацию и перенести ЛЭП с участка, где проходит дорога.

«Еще комплекс получил льготный инвесткредит на 3,1 миллиарда рублей со ставкой 4,2%. А до конца года планирует возместить часть затрат на создание АПК и компенсировать затраты на инфраструктуру», - сообщил Воробьев.

Ранее сообщалось, что в рамках открытия комплекса главе региона представили коровник и телятник. Также губернатор пообщался с работниками предприятия.