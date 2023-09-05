Подмосковное стекольное предприятие вступает в национальный проект
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
На площадке производственной компании «Эльгласс» Электростали состоялось стартовое совещание по запуску национального проекта «Производительность труда» на предприятии.
Как отмечает пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, завод уже 19 лет производит полые стеклянные изделия и стеклобутылки из бесцветного стекла для различных напитков. Руководство ПК «Эльгласс» поставило задачу сократить время производственного процесса минимум на 48 процентов, уменьшить незавершенное производство на 60 процентов и увеличить выработку на рабочих местах на 26 процентов.
Содействие в реализации нацпроекта окажут специалисты регионального центра компетенций Московской области (РЦК МО). На первом этапе рабочая группа, куда помимо специалистов РЦК войдут и сотрудники ПК «Эльгласс», проведет диагностику производственного потока для выявления основных потерь. После чего будет подготовлен план для повышения производительности труда на выбранном участке.
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