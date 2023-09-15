Подмосковные аграрии активно собирают урожай

Заместитель главы администрации городского округа Шатура Наталья Федорова отмечает, что на 82 процента выполнен план по уборке зерновых и зернобобовых культур, на 67 процентов по рапсу и на 51 процент по картофелю.

Подоспела пора и уборки кукурузы, которую выращивают два предприятия на площади 920 гектаров. Уже убрано около 45 гектаров. Планируемая урожайность — 200-250 центнеров с гектара. Это нормально для погодных и климатических условий Подмосковья, считает главный агроном ООО «АПК Шатурский» Александр Бобровников.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стали выращивать шпинат в открытом грунте.