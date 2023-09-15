В Подмосковье стали выращивать шпинат в открытом грунте

На экспериментальных полях вблизи деревни Беспятово (городской округ Ступино) аграрии дважды за лето сняли урожай шпината.

Полезная овощная культура в Подмосковье прекрасно растет не только в теплицах, но и в открытом грунте. Урожай экологически чистый, так как выращен без применения гербицидов. Сорняки, которые доставляли проблемы, удалены механическим способом.

Как отмечает заведующая лабораторией №18 НИИ Фитопатологии, профессор Сулухан Темирбекова, урожай этого года обеспечил аграриев отечественными семенами на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсменки выиграли Всероссийские соревнования по хоккею на траве.