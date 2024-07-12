Подмосковные бизнесмены подали свыше 70 заявок на субсидии по франшизе с начала года

Подмосковные предприниматели с начала этого года подали уже свыше семидесяти заявок на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Тридцать девять бизнесменов уже получили данную поддержку. Среди получателей субсидий — индивидуальный предприниматель из Одинцово, открывший по франшизе мультиспортивный детский клуб, а также бизнесмен из Люберец, который развивает клуб виртуальной реальности.

Как напомнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, благодаря субсидии по франшизе бизнесмены региона смогут возместить до миллиона рублей затрат на покупку оборудования, а также арендные и коммунальные платежи.

«На сегодняшний день семьдесят пять предпринимателей уже подали заявки на получение этой поддержки на общую сумму 34,6 миллиона рублей рублей, а тридцать девять из них уже получили субсидии на 17,5 миллиона рублей», — уточнила глава областного Мининвеста.

Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе в Подмосковье можно на инвестпортале региона.

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