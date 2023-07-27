Подмосковные бизнесмены привлекли свыше 77 млрд рублей благодаря поддержке гарантийного фонда
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Московский областной гарантийный фонд за все время своей работы выдал компаниям МСП, работающим в регионе, 2,8 тысячи поручительств. Их общая сумма составила свыше 24 миллиардов рублей, рассказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС.
«Благодаря этой поддержке компании смогли привлечь заемные средства на сумму 77,1 миллиард рублей», — отметила министр.
Московский областной гарантийный фонд начал свою деятельность в 2009 году, напомнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. За первые шесть месяцев текущего года гарантиями фонда воспользовались около шестисот субъектов малого и среднего предпринимательства. Они получили почти семьсот поручительств на шесть миллиардов рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода бюджета Московской области.