Подмосковные бизнесмены привлекли свыше 77 млрд рублей благодаря поддержке гарантийного фонда

Московский областной гарантийный фонд за все время своей работы выдал компаниям МСП, работающим в регионе, 2,8 тысячи поручительств. Их общая сумма составила свыше 24 миллиардов рублей, рассказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

«Благодаря этой поддержке компании смогли привлечь заемные средства на сумму 77,1 миллиард рублей», — отметила министр.

Московский областной гарантийный фонд начал свою деятельность в 2009 году, напомнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. За первые шесть месяцев текущего года гарантиями фонда воспользовались около шестисот субъектов малого и среднего предпринимательства. Они получили почти семьсот поручительств на шесть миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода бюджета Московской области.