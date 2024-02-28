Подмосковные экспортеры будут получать услуги Фонд поддержки ВЭД в электронном формате

С июля Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области будет оказывать услуги экспортерам полностью в электронном формате. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд завершает переход на дистанционную поддержку экспорта посредством электронного документооборота (ЭДО), работает в системе «Контур Диадок». Теперь всем компаниям, уже работающим и планирующим начать взаимодействие с Фондом, необходимо стать его контрагентом в ЭДО.

Отмечается, что внедрение инструмента электронного документооборота позволяет экспортерам получать услуги в два раза быстрее. Кроме того, внедрение практики электронного документооборота привело к двукратному сокращению трудозатрат, а количество компаний, получивших поддержку, выросло на 60%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Московской области до высшего уровня ААА (RU) и изменило прогноз на «стабильный».