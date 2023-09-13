Подмосковные экспортеры смогут представить свою продукцию на выставке пластмасс в Индии

Подмосковные компании, развивающие экспортную деятельность, смогут представить свою продукцию на международной выставке Plastivision India 2023. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Выставка пластмасс состоится в индийском городе Мумбаи в декабре. Компании из Подмосковья смогут стать ее участниками при поддержке Московского областного фонда поддержки внешнеэкономической деятельности. Фонд ВЭД организует коллективный стенд, а также возьмет на себя все организационные и финансовые расходы.

В рамках выставки свою продукцию смогут представить компании, занимающиеся в том числе производством оборудования, сырья, материалов, пресс-форм и штампов. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в Plastivision India 2023 в рамках коллективного стенда можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что инвестиции в основной капитал Московской области в первом полугодии превысили пятьсот миллиардов рублей.