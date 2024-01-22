Подмосковные фермеры в прошлом году получили гранты на сумму более 53 миллионов рублей

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что в рамках проекта «Агростартап» в прошлом году было предоставлено одиннадцать грантов на общую сумму 53,2 миллиона рублей.

Отмечается, что по итогам 2023 года средства грантов освоены грантополучателями более чем на 80%. Приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, поголовье крупного рогатого скота, материалы для возведения теплиц, земля сельскохозяйственного назначения. Грантополучателями создано 28 новых постоянных рабочих мест.

Так, гранты были предоставлены по следующим направлениям сельского хозяйства: 7 грантов по направлению растениеводство, 3 гранта на молочное животноводство, а также еще 1 грант по направлению пчеловодство.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для бизнеса «100% Подмосковье», направленное на поддержку производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг.