Подмосковные компании благодаря поддержке за неделю привлекли 442 млн рублей

Субъекты малого и среднего предпринимательства в Подмосковье за минувшую неделю привлекли 442 миллиона рублей при поддержке Гарантийного фонда региона и областного Фонда микрофинансирования.

При поддержке Гарантийного фонда одиннадцать компаний получили кредиты на 422 миллиона рублей. Фонд микрофинансирования выдал одиннадцать микрозаймов на двадцать миллионов рублей.

За полгода Фонд микрофинансирования выдал 238 займов почти на 381 миллион рублей. За полгода Гарантийный фонд оказал поддержку шести сотням компаний.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что около 25% дохода бюджета области обеспечивает малый бизнес.