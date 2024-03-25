Подмосковные компании могут поучаствовать в бизнес-миссии с Арменией

Компании, работающие в Подмосковье, приглашают войти в число участников реверсной бизнес-миссии из Республики Армения, которая состоится в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что в рамках данного мероприятия пройдут встречи с потенциальными покупателями российской продукции для проведения переговоров. Формат мероприятия предполагает живое общение сторон, где покупатели смогут ознакомиться с продукцией и обсудить условия сотрудничества. В состав делегации из Республики Армения вошли четыре компании — закупщика.

Примечательно, что для того, чтобы стать участником мероприятия и найти с его помощью перспективных бизнес-партнёров из Республики Армения, необходимо оставить заявку, заполнив форму на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Также необходимо предоставить презентацию продукта и компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.