Подмосковные компании получили свыше 20 млрд рублей в виде займов от федерального ФРП в этом году

Подмосковные предприятия с начала года получили от федерального Фонда развития промышленности (ФРП РФ) почти двадцать один миллиард рублей в виде займов. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Глава областного Мининвеста указала, что с учетом займов, выданных региональным ФРП, общая сумма, которую предприятия Подмосковья получили на реализацию инвестиционных промышленных проектов, увеличивается еще на 395 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе министерства, при получении федерального займа информационное сопровождение предприятиям оказывают специалисты подмосковного ФРП. В ведомстве напомнили, что в Фонде развития промышленности России компании могут получить от пяти миллионов до пяти миллиардов рублей под один или три процента годовых. Сумма зависит от целей займа и реализуемого проекта.

Так, например, при поддержке федерального фонда работающая на территории Ступино компания запустила импортозамещающее производство специальных труб из хлорированного поливинилхлорида, рассказали в областном Мининвесте. Общий объем инвестиций — 164 миллиона рублей. При этом 50 миллионов из них инвестор получил в федеральном ФРП по программе «Проекты развития».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область стала второй в России по эффективности промышленной политики.