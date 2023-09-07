Подмосковные компании представили свою продукцию на выставке индустрии красоты в КНР

Четыре компании из Подмосковья, работающие в индустрии красоты, представили свою продукцию на международной выставке China International Beauty Expo. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Участие в мероприятии, которое проходило в городе Гуанчжоу, для предприятий региона организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Свою продукцию компании из Мытищ, Чехова, Дмитрова и Ленинского округа представили в рамках коллективного стенда.

В ведомстве напомнили, что областной Фонд поддержки ВЭД берет на себя не только организационные вопросы и застройку стенда, но и расходы экспонентов. Поддержка осуществляется в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», а также «Международная кооперация и экспорт».

Фото: [ Фонд поддержки ВЭД МО ]

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