Подмосковные компании смогли представить свою продукцию в Узбекистане
Фото: [Пресс-служба Фонда поддержки ВЭД МО]
Пять компаний из Подмосковья представили свою продукцию в рамках 25-й Юбилейной Узбекистанской Международной выставки «Строительство — UzBuild 2024», которая проходит в Ташкенте в Узбекистане. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Отмечается, что впервые совместный коллективный стенд своих производителей представляют сразу три региона: Подмосковье, Новосибирск и Волгоград. От Московской области при содействии Фонда поддержки ВЭД МО участниками выставки стали ООО «Алюмет», ООО «Профиль», ООО «Теплосила», ЗАО «Флоутэк», ООО «Промышленник-М».
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.