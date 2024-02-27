Подмосковные компании смогли представить свою продукцию в Узбекистане

Пять компаний из Подмосковья представили свою продукцию в рамках 25-й Юбилейной Узбекистанской Международной выставки «Строительство — UzBuild 2024», которая проходит в Ташкенте в Узбекистане. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.