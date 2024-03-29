Подмосковные компании стали победителями премии «Предприниматель года»

Три подмосковные компании сектора малого и среднего предпринимательства стали абсолютными победителями Всероссийской премии «Предприниматель года», а еще три предпринимателя из региона получили медали лауреатов Премии. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «КРЭС Консалтинг» стала победителем в номинации «Сфера услуг», компания «Европродукт» (торговая марка «Тамаки») победила в номинации «Индустрия питания». Еще одним победителем из Московской области стала индивидуальный предприниматель Дарья Кривошеева, которая стала лучшей в номинации «Фитнес и здоровый образ жизни».

А медали лауреатов Премии получили: компания «НОВА компани» в номинации «Молодой предприниматель» и два индивидуальных предпринимателя — Анна Веденеева и Елена Сафонова в номинациях «Сфера услуг» и «Женское предпринимательство» соответственно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.