Подмосковные леса за полгода «заработали» почти миллиард рублей

В федеральный бюджет с начала 2023 года поступило 987 миллионов рублей доходов за использование подмосковных лесов.

Как отмечает зампред регионального правительства Георгий Филимонов, план за первые шесть месяцев перевыполнен. Рост доходов объясняется системным подходом к теме, совершенствованием законодательной базы, активной работой по выявлению и погашению задолженностей. К этому можно добавить и то, что для добросовестных арендаторов лесных угодий созданы стимулирующие условия.

Ранее сообщалось, что научный сотрудник МОНИКИ успешно представил институт на Всероссийском форуме.