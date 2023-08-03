Научный сотрудник МОНИКИ успешно представил институт на Всероссийском форуме

Лекция подмосковного специалиста «Плацебо. Как работает то, что не должно работать» вызвала большой интерес. Спикеру было задано много вопросов, на которые получены обстоятельные ответы. Полина Глазкова умело поддерживала дискуссионный фон лекции. Участники встречи отметили, что им удалось узнать много нового из научной деятельности МОНИКИ.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове возводят поликлинику на 700 приемов в смену.