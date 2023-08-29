Подмосковные пассажиры воспользовались автобусами до станций МЦД-3 полтора миллиона раз

Пассажиры в Подмосковье воспользовались автобусами до станций МЦД-3 более полутора миллионов раз, сообщили в Минтрансе региона. До них курсирует двести автобусных маршрутов.

Диаметр пролегает по территориям четырех муниципалитетов – это Раменское, Люберцы, Жуковский и Химки. В этих городских округах обустроили двадцать одну станцию.

В сентябре планируется открытие четвертого диаметра. Он свяжет четыре муниципалитета. Возле станций МЦД-3 и МЦД-4 обустроят двести новых остановок. Сто из них уже установили.

Ранее в области запустили третий диаметр, который охватывает двадцать одну станцию на территории Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику.