Подмосковные предприятия могут принять участие в строительной выставке в Африке

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает подмосковные компании сектора малого и среднего предпринимательства принять участие в международной строительной выставке Buildexpo Africa 2024. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Buildexpo Africa — международная выставка, на которой будет представлен самый широкий спектр новейших технологий в области строительных материалов, горнодобывающих машин, строительной техники и тяжелого оборудования. Учитывая активное развитие строительства в Африке, выход на этот рынок для подмосковных компаний станет отличной возможностью для развития экспортного направления деятельности.

При наборе достаточного количества заявок на участие в выставке Фонд поддержки ВЭД МО организует групповой стенд Московской области. На стенде в Найроби (Кения) с 5 по 7 июня все участники выставки смогут презентовать свою продукцию или услуги. Организационные расходы по созданию стенда и участию в выставке Фонд поддержки ВЭД Московской области возьмет на себя.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.