Подмосковные предприятия поучаствуют в профильной выставке в Индонезии

Подмосковные предприятия, которые производят медицинское, фармацевтическое, клиническое и лабораторное оборудования, смогут представить свою продукцию на международной профильной выставке в Индонезии. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что данное мероприятие компании посетят при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд ВЭД). При этом все расходы на организацию группового стенда, а также взносы участников возьмет на себя подмосковный Фонд ВЭД. Предприятиям будет необходимо оплатить только транспортные расходы.

Ежегодно мероприятие принимает порядка сорока пяти тысяч посетителей. Участие в выставке позволит найти новых партнеров на рынках Юго-Восточной Азии и других регионов мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который открывается на первых-вторых этажах жилых многоквартирных домов.