Подмосковные предприятия за год отгрузили промышленные товары на 5,5 трлн рублей

Промышленные предприятия Подмосковья в прошлом году отгрузили товары на сумму свыше 5,5 триллиона рублей, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Объем отгруженной продукции вырос на 22,6 процента, а индекс промышленного производства по итогам 2023 года составил 113,7 процента.

«Обрабатывающие предприятия региона обеспечили 4,97 триллиона рублей: в этом секторе индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом вырос на 15,6 процента» — сказала глава областного Мининвеста.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки агентству уточнили, что максимальный объем отгрузки в обрабатывающей промышленности обеспечили предприятия, занимающиеся выпуском продуктов питания — 1,1 триллиона рублей.

Сектор производства готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования, отгрузил продукции на сумму более 714 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московской области присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА.