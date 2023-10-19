Подмосковные предприниматели активно получают субсидии по программе модернизации

Более 200 подмосковных представителей малого и среднего (МСП) бизнеса в 2023 году получили субсидию на модернизацию производства по областной программе.

Как отмечает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева, 226 субъектов МСП из числа победителей конкурсного отбора «Модернизация» получили субсидию в рамках возмещения затрат на приобретение оборудования, в том числе в лизинг. Общий объем поддержки превысил 634 миллиона рублей.

Предприниматели могут получить субсидию на компенсацию до 50 процентов произведенных и подтвержденных затрат на модернизацию производства, но не более пяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в КНР посетил завод автомобильной компании Changan и пригласил ее представителей в Московскую область.