Подмосковные предприниматели могут отправится на выставку индустрии красоты в Казахстан

Международная выставка индустрии красоты и косметики Central Asia Beauty Expo 2024 пройдет в Алмате в Казахстане в начале лета. Подмосковные компании могут принять участие в выставке при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что в рамках выставки также пройдут мастер-классы от лекторов из России и Казахстана, шоу-программа и программа для косметологов и руководителей салонов красоты. Участие в выставке примут около трехсот пятидесяти участников из тридцати стран.

Содействие в организации участия бизнесу Подмосковья окажет Фонд поддержки ВЭД МО, при поддержке которого компании смогут представить свою продукцию на коллективном стенде региона. Фонд возьмет на себя организационные вопросы компаний-экспонентов и расходы, связанные с выставкой.

Оставить заявку для участия в выставке в рамках коллективного стенда Московской области можно до 26 февраля на сайте Фонда поддержки ВЭД МО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.