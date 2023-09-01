Подмосковные предприниматели могут получить субсидию на покупку оборудования

Подмосковные предприниматели могут получить субсидию на закупку оборудования, сообщили в Мининвесте региона. Подать заявку на получение меры поддержки можно на Инвестпортале области.

В прошлом году такие субсидии получили 155 подмосковных предприятий. Общая сумма предоставленной поддержки составила почти 452 миллиона рублей.

«В 2023 году мы продолжим поддерживать инициативы наших предпринимателей, направленные на развитие производства. Как всегда – ожидаем высокого уровня активности бизнеса в рамках участия в этой программе», - отметила зампред областного правительства – глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Прием заявок ведется до конца сентября. Подробная информация представлена на Инвестпортале региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в два раза увеличился выпуск компьютеров и оптики.