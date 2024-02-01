Подмосковные предприниматели могут получить субсидию при выходе на маркетплейсы

До полумиллиона рублей могут получить подмосковные предприниматели для выхода на тринадцать крупнейших торговых онлайн-площадок. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что данная мера поддержки работает уже четвертый год, и за это время ее получателями стали более 560 предпринимателей. Суммарный размер поддержки составил 145 млн рублей.

Подать заявку на получение субсидии бизнес может в течение года. В программе принимают такие крупнейшие торговые онлайн-площадки как: OZON, Яндекс.Маркет, Авито, СберМегаМаркет и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.