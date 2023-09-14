Подмосковные предприниматели могут поучаствовать в конкурсе проектов «Мой добрый бизнес»

Социальные предприниматели Подмосковья могут принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес» . Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что соцпредприниматели, малый и средний бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации могут подать заявки на участие середины октября. Данный конкурс направлен на выявление, популяризацию и тиражирование лучших практик субъектов социального предпринимательства и СОНКО, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на развитие направления корпоративной соцответственности.

Организаторами конкурса выступают Минэкономразвития России совместно с ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». Региональный этап реализуется при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и центра «Мой бизнес» Подмосковья. При этом подробнее ознакомиться с номинациями и условиями участия в конкурсе «Мой добрый бизнес», а также подать заявку можно на официальном сайте.

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