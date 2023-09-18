Подмосковные предприниматели за три месяца заключили свыше 60 договоров на льготную аренду

Предприниматели Подмосковья за три месяца заключили шестьдесят два договора на аренду по льготной программе «Недвижимость за 1 рубль», которая стартовала в июне по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства имущественных отношений.

Как уточнила глава ведомства Наталья Адигамова, общая площадь сданных в аренду объектов составила свыше 11,5 тысячи квадратных метров. Министр напомнила, что по условиям льготной программы предприниматели получают здания и помещения, которые не использовались длительное время и нуждаются в ремонте или реставрации.

Объекты, которые были переданы бизнесу, расположены в том числе в Домодедово, Солнечногорске, Балашихе и Орехово-Зуево. На полученных площадях предприниматели намерены разместить, например, магазин хозяйственных товаров, магазин хлебобулочных и кондитерских изделий, баню, склады.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» направлена на развитие малого и среднего предпринимательства, подчеркнула, в свою очередь, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она указала, что сейчас суммарный объем инвестиций в запуск предприятий на арендованных по льготной программе площадях превысил 340 миллионов рублей. Открытие бизнеса позволит создать порядка четырехсот новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году свыше четырехсот медиков получили участки по программе «Земля врачам».