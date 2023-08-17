Подмосковные предприниматели завершили обучение в рамках акселератора «Вверх»

Свыше шестисот начинающих предпринимателей и самозанятых Подмосковья приняли участие в бизнес-акселераторе «Вверх!». Об этом рассказали в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что обучение проходило на базе Финансового университета при Правительстве РФ. Организаторами выступали центр «Мой бизнес» Подмосковья и Экспертно-консалтинговый центр «Результат».

Обучающая программа по каждому из направления состояла из вебинаров и очных тренингов. Самозанятым рассказали, как работать с людьми, формировать команду и гибко перераспределять ресурсы. Предприниматели научились составлять бизнес-план и презентовать его инвесторам, а также увеличивать объем продаж.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для предпринимателей.