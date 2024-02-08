Подмосковные производители могут компенсировать часть затрат на сертификацию продукции

До конца текущего месяца подмосковные производители могут оставить заявку на участие в программе государственной поддержки, направленной на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что мера господдержки станет стимулом для экспортного потенциала Московской области и позволит возместить региональным товаропроизводителям от 50% до 90% затрат. Для участия необходимо предоставить документы, в том числе договоры на оказание услуг, реквизиты сертификатов и скан-копии внешнеторговых контрактов.

Примечательно, что поддержка распространяется на широкую группу продукции, включая зерновые, мясную, рыбную и молочную продукцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.