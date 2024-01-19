Подмосковные производители представят свою продукцию на фестивале-ярмарке в Китае

Производители из Подмосковья примут участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России». Мероприятие пройдет в китайской провинции Ляонин.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого приводит пресс-служба ведомства, регион на выставке представят в том числе кондитерский комбинат из Раменского и конфетная фабрика из Люберец.

Отечественные товары будут представлены в рамках выставки в двух городах КНР — Даляне и Шэньяне.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области добавили, что в национальных магазинах Китая под брендом «Сделано в России» представлено уже несколько тысяч товаров.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Китай.