Подмосковные производители смогут представить свою продукцию на ярмарке в Китае

Подмосковные бизнесмены, чье производство ориентировано на товары ежедневного спроса (сектор FMCG — Fast Moving Consumer Goods), смогут принять участие в международной ярмарке Canton Fair, которая пройдет в Китае.

Как сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, содействие предпринимателям, в том числе крупным компаниям, окажет региональный Фонд ВЭД. Производства смогут представить свою продукцию в рамках коллективного стенда.

Кроме того, Фонд внешнеэкономической деятельности Московской области предусматривает возможность софинансирования логистических затрат на транспортировку продукции.

Участвовать в ярмарке могут в том числе производители косметики, бытовой химии, шоколада и конфет, хлебобулочных изделий, мясной, рыбной и молочной продукции. Узнать более подробную информацию можно по телефону 8-495-150-39-41 (добавочный 06).

В областном Мининвесте напомнили, что региональный Фонд ВЭД оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о действующих в Подмосковье мерах поддержки предпринимателей.