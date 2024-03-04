Подмосковные производители стали победителями конкурса новых брендов России

Подмосковье вошло в число лучших регионов по работе с брендами, а региональные производители стали победителями конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, в число победителей вошли производитель целлюлозного волокна «РАМЭКО» из Воскресенска в номинации «Эко», производитель протезов METIZ из Щелково в номинации «Инклюзия», производитель полезных продуктов питания «АйсКро» из Солнечногорска в номинации «Вкусно-и-точка». А производитель трейлеров MOBITRUCK стал супер-победителем в номинации «Высокие технологии».

Ожидается, что победителям будет оказано содействие в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, они получат бесплатные рекламные кампании от ведущих операторов наружной рекламы, доступ к образовательным программам, бизнес-экспертизе, бесплатное участие в крупных деловых мероприятиях и другую поддержку.

Примечательно, что конкурс новых российских брендов «Знай наших» проходит в рамках ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.