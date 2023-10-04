Подмосковные промышленные компании стали участниками международной выставки

Как отмечено в сообщении пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, выставка в Узбекистане по праву площадкой для презентации новейших технологий. От Московской области в Ташкент отправились специалисты трех производств — высокотехнологичных термоэластопластов ООО «Полимеральянс», «ФЕНОПЛАСТ», гранул для производства изделий из пластика ООО «Никатор».

Отметим, выставка традиционно собирает не только производителей пластмасс и полимеров. Здесь собираются профессионалы смежных индустрий

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области.