Подмосковные ученые создали прибор для выявления дефектов оптоволокна

Прибор, который позволяет выявить дефекты спектросмещающего оптического волокна создали сотрудники Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна). Об этом сообщили в региональном Мининвесте со ссылкой на ОИЯИ.

Как пояснил соавтор изобретения, младший научный сотрудник Научно-экспериментального отдела комплекса спектрометров ИБР-2 ЛНФ ОИЯИ Максим Подлесный, оптический кабель поставляется в лабораторию в больших рулонах, в которых местами неизбежно встречаются изъяны: повреждение наружного слоя, надломы, изгибы, а также пузырьки внутри волокон. С помощью нового прибора было определено, насколько разные виды дефектов ослабляют передаваемый световой сигнал.

«Оптическое волокно — технологически сложный материал, который поглощает свет, переизлучает его и за счет эффекта полного внутреннего отражения транспортирует на большие дистанции», — рассказал Максим Подлесный.

Патент на изобретение № 2800058 «Устройство мониторинга переизлучающей способности спектросмещающего оптического волокна» был получен Объединенным институтом ядерных исследований 17 июля 2023 года. Авторы — сотрудники ЛНФ ОИЯИ Мария Петрова, Максим Подлесный и Васил Милков.

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